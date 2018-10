Benfica wint met tien man in Athene

Portugese club gaf in de Griekse hoofdstad een voorsprong van 2-0 uit handen, maar pakte alsnog de winst dankzij een doelpunt in de 74e minuut van invaller Alfa Semedo: 2-3.

Na een kwartier leidde Benfica al met 2-0, dankzij doelpunten van Haris Seferovic en Alex Grimaldo. De openingstreffer van Seferovic betekende het honderdste doelpunt van Benfica in de Champions League. In de blessuretijd van de eerste helft werd de Portugese verdediger Rúben Dias met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Tegen tien man van Benfica kwam AEK langszij door twee treffers van Viktor Klonaridis, maar een kwartier voor tijd trokken de Portugezen in ondertal toch de winst naar zich toe.

Benfica, dat begon met een nederlaag tegen Bayern München, komt op 23 oktober naar Amsterdam voor een duel met Ajax.