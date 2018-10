Real lijdt in Moskou zeldzame nederlaag

De grootmacht uit Spanje, houder van belangrijkste Europese beker, verloor de tweede groepswedstrijd in groep G. CSKA Moskou won in eigen huis met 1-0.

Dat winnende doelpunt viel al vrijwel direct na het beginsignaal in stadion Loezjniki. Door een slechte terugspeelbal van Toni Kroos was de Madrileense defensie niet op orde en kon Nikola Vlasic in de tweede minuut feilloos uithalen.

Real nam snel het initiatief over en domineerde vanaf dat moment de wedstrijd, maar het sterrenteam slaagde er maar niet in ook maar één kans te verzilveren. Vaak stond keeper Igor Akinfejev in de weg, maar het aluminium hielp ook mee. Casemiro raakte de paal, Karim Benzema kopte op de lat en invaller Mariano Diaz schoot in de hectische slotfase ook nog eens op de paal.

CSKA raakte diep in blessuretijd Akinfejev kwijt. De keeper kreeg direct na elkaar twee gele kaarten en dus rood voor opmerkingen aan het adres van de arbiter. Er kwam voor de resterende tellen nog een vervanger onder de lat. Real wist er tegen tien man niet meer van te profiteren.

De club uit Moskou nam door de knappe zege de leiding in de groep met vier punten. AS Roma, dat met 5-0 won van Viktoria Pilsen, en Real volgen met drie punten.