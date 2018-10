De Ligt: ’Schwung kwam er op gegeven moment in’

„Behalve de eerste tien minuten hebben we erg goed gespeeld. Op een gegeven moment kwam de Schwung erin. Misschien kwam dat door de 1-0 van Bayern. Toen dachten we: ’Hé jongens wat gebeurt hier?’”, aldus De Ligt in een eerste reactie voor de camera van Veronica. ”Als team hebben we geweldig gespeeld.”

„Er had meer in gezeten. Maar toch overheerst de blijdschap met een punt. Bayern uit is altijd een lastige wedstrijd. We hebben kansen gehad op de overwinning, jammer dat het niet lukte. Maar met een punt bij Bayern kunnen we ook heel tevreden zijn.”

Met vier punten na twee wedstrijden staat Ajax op basis van het doelsaldo bovenaan in groep E. „We gaan voor het hoogst haalbare en dat is overwinteren in de Champions League. Vier punten is mooi, maar we zijn nog helemaal nergens.”