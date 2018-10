Malaise bij Manchester United houdt aan

De ploeg vocht voor wat het waard was, maar kreeg op Old Trafford geen bal in het doel van tegenstander Valencia. De Spanjaarden scoorden ook niet, waardoor het duel in groep H in 0-0 eindigde.

De teleurgestelde supporters van United lieten na het laatste fluitsignaal van zich horen. Ze joelden de spelers uit. Al na de eerste helft was er bij de fans amper nog geloof in een goede afloop. De manschappen van coach José Mourinho toonden wel inzet, maar het voetbal sprankelde niet en doelman Neto van Valencia werd nauwelijks op de proef gesteld. De grote namen in de ploeg, onder wie Romelu Lukaku, Paul Pogba, Alexis Sánchez en Marcus Rashford, ontbrak het aan creativiteit.

Ondanks het matige resultaat staat Manchester United nog tweede in de poule met vier punten, achter koploper Juventus (zes). Toch zal de positie van Mourinho vermoedelijk verder onder druk komen te staan. De ploeg staat tiende in de competitie en beleeft zijn slechtste seizoensstart in 29 jaar. Volgens Britse media zal de Portugese coach spoedig het veld ruimen. Zinédine Zidane, oud-trainer van Real Madrid, wordt al genoemd als zijn opvolger.

Mourinho was zoals vaker dit seizoen kritisch op zijn spelers. ,,Ze hebben wel hun best gedaan en ik zag ook wel een grote inzet, maar we missen de technische kwaliteiten om van achteruit op te bouwen en onze aanvallers missen momenteel vorm en vertrouwen. We hadden kunnen winnen, maar ik accepteer de uitslag toch wel als een eerlijk resultaat'', zei hij tegen de BBC.