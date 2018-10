Robben: ’Zoals Ajax speelde hadden wij ’t willen doen’

Hij vervolgt: „We beginnen goed en dan wil je doordrukken. Maar Ajax speelde goed en wij niet op dit moment.”

Volgens Robben had zijn ploeg ’geen grip’. „We waren overal een stap te laat. Complimenten aan Ajax. Voor ons is er vooral werk aan de winkel. We laten als ploeg niet zien wat we kunnen. We kunnen ook meer. Het komt er nu gewoon even niet uit.”