Eigen Kijk: Ajax zet grote stap bij Bayern

Wat dat betreft heeft Ajax het Nederlandse voetbal opnieuw een goede dienst bewezen. Ruim een jaar nadat de Europa League-finale werd gehaald gingen de Amsterdammers nota bene in München volledig voor de winst. En wie daar in het team nog over twijfelde, werd na vier minuten met de neus op de feiten gedrukt toen de Duitse kampioen op 1-0 kwam.

Het was daarom extra knap hoe Ajax daarna Bayern achteruit wist te drukken. Een teken dat naast talent veel spelers ook mentaal zijn gegroeid. Fascinerend om te zien.

De laatste tijd veel bekritiseerde trainer Erik ten Hag heeft dan ook een pluim verdiend voor de keuzes die hij maakte voor de confrontatie met de sterkste tegenstander in de poule. Die overigens niet zonder risico’s waren. Neem de nummer 6 positie. Bij Barcelona en Manchester City, teams die dezelfde visie hebben als Ajax nastreeft, wordt deze standaard bezet door een duelsterke middenvelder die het spel voor zich houdt. Met naast hem een creatieve links- en rechtshalf.

Maar in plaats van een type Sergio Busquets of Fernandinho kiest Ten Hag niet voor Donny van de Beek maar Lasse Schöne. Iemand die qua duelkracht en soms handelingssnelheid in de problemen komt als de tegenstander in een hoog tempo druk zet. Wat dat betreft deed de tegengoal van Bayern al het ergste vrezen toen Mats Hummels vanuit de rug van Schöne de 1-0 inkopte.

Alleen wist Ajax deze achilleshiel daarna te camoufleren met uitstekend positiespel. Wat trouwens ook tegen PSV de opzet was toen met het centrum Daley Blind en Frenkie de Jong werd gestart, met daarvoor Schöne. Alleen liep het in Eindhoven volledig in de soep.

Maar wat tegen PSV fout ging, werd in München extreem goed uitgevoerd. Niet alleen was het positiespel indrukwekkend, ook hoe de ruimte werd benut. Met als gevolg dat het risico van de ’nummer 6’ te verwaarlozen was, vanwege de effectieve wijze waarop de bal rond werd gespeeld.

Dit was extra indrukwekkend omdat Nederlandse ploegen de laatste jaren vooral sterk ogen als ze vanuit de tegenstander met ’zwart’, dus reactief, kunnen voetballen. Ajax daarentegen was in de Allianz Arena meer dan eens de dominerende partij tegen één van de sterkste ploegen ter wereld.

Dankzij een uitstekende teamprestatie, met een piekende David Neres. De 21-jarige Braziliaan was niet te houden en gloort voor Ajax opnieuw een verkoop met extreme winst die de club in staat stelt om jonge spelers langer vast te houden en extra klasse aan te trekken.

Nog belangrijker is dat een plek in de top-10 van Europa na de 1-1 tegen Bayern München meer dan alleen een stip op de horizon is.