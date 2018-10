KNVB niet in geweer tegen competitievervalsing

Bondscoach Bert Konterman (Oranje -20 jaar) mag spelers uit de Eerste Divisie oproepen voor de oefeninterlands tegen Duitsland en Polen, hoewel in dezelfde periode de 9e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op de agenda staat.

Een verzoek van Sparta om het selectiebeleid aan te passen vanwege het vriendschappelijke karakter van de interlands en competitieverplichting van de Rotterdammers heeft de voetbalbond naast zich neergelegd. Uit commercieel oogpunt begrijpt Sparta dat het aantrekkelijk is om tijdens interlands eerste divisiewedstrijden te spelen. Voor de eerlijkheid van de competitie en individuele ontwikkeling van talentvolle spelers zijn topduels in de eerste divisie volgens Sparta veel waardevoller.

Van Stee

,,Ons opleidingsbeleid keert zich nu als een boemerang tegen ons terwijl de KNVB dit juist zou moeten ondersteunen”, aldus technisch directeur Henk van Stee. ,,De KNVB zou in deze maatwerk moeten leveren.” Volgens Van Stee zit KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma in zijn maag met de hele situatie, maar beroept hij zich op de afspraken met clubs, waar Sparta als toenmalig eredivisionist ontbrak. De KNVB wil volgend seizoen een einde maken aan deze situatie, maar daar heeft Van Stee geen boodschap aan. ,,Wij zijn nu de dupe. Wij willen promoveren en juist dit kan ons de das om doen. Het gevolg kan zijn dat er mensen worden ontslagen, we minder kunnen inversteren in onze jeugdopleiding en ons toptalent niet in de Eredivisie, maar in de Eerste Divisie verder moet rijpen.”

Joël Drommel

Vorige maand kwamen de competitievervalsing en andere nadelige gevolgen van interlands en competitieduels in dezelfde periode aan het licht. FC Twente-doelman Joël Drommel werd geschorst omdat hij als derde doelman van Jong Oranje de voorkeur gaf aan een competitieduel met zijn werkgever. FC Twente verloor met 2-1 van TOP Oss. Sparta miste twee basisspelers tegen FC Eindhoven. Zonder Abdoulrahman Harroui en Deroy Duarte van Oranje -20 jaar werd met 2-0 gewonnen.

De Spartanen horen vrijdag of ze opnieuw een competitiewedstrijd – tegen concurrent SC Cambuur – aan zich voorbij moeten laten gaan. In de volgende interlandperiode stuit Sparta in Nijmegen op kampioenskandidaat NEC.