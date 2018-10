Liefhebber De Jong: ’Van zijlijn naar voorgrond’

John de Jong is nu definitief benoemd tot technisch manager van PSV. ,,Dit is een supermooie functie om te bekleden.” Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

EINDHOVEN - John de Jong was op dertigjarige leeftijd al genoodzaakt om te stoppen met voetballen, maar is na zijn spelersloopbaan nooit in een zwart gat gevallen. Na tien jaar als scout en hoofdscout is de nu 41-jarige Hagenaar de nieuwe technisch manager van PSV. Een logische vervolgstap.