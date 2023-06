Nyck de Vries over gevecht met Kevin Magnussen: ‘Anders gebeurt er ook niks’

De AlphaTauri-coureur had zeker een paar plekken hoger kunnen eindigen, maar een gevecht met Kevin Magnussen (Haas) zorgde voor flink wat tijdverlies. De Vries probeerde de Deen na een flinke strijd aan de binnenkant in te halen, maar verremde zich tijdens die ambitieuze actie, waarna beiden doorschoten.

,,Wat mij betreft een puur race-incident”, aldus De Vries, die ook niet werd bestraft door de wedstrijdleiding. ,,Dit hoort erbij. Iedereen is met elkaar aan het racen, als je geen risico’s neemt gebeurt er ook niets. Anders was ik inderdaad wel hoger gefinisht, maar ik moet wel zo eerlijk zijn dat we niet het pakket hadden om in de punten te eindigen.”

De Vries nam Magnussen op zijn beurt ook niets kwalijk. Beide coureurs hadden elkaar daarvoor in bocht 2 al geraakt. ,,Ik was er voorbij op het rechte stuk, maar hij kwam toch nog terug. Daarna schoot ik dus door. Aan die binnenkant is minder grip en is het heel hobbelig, dat helpt niet. Tot dat punt was het een vrij goede race.”