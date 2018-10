Kiki in voetsporen van ’Big Brenda’

Big Brenda zag het allemaal al een tijdje aankomen. „Kiki kan veel meer dan alleen maar die toptien bereiken”, zegt de vrouw die in de vorige eeuw vooral bekendstond om haar snoeiharde opslag. „Ze zal straks even moeten wennen aan haar nieuwe status, die wat extra druk met zich meebrengt. Als dat eenmaal is gebeurd, kan ze nog veel hoger komen. Ik hoop en geloof echt dat ze mijn hoogste ranking, een negende plek uit 1996, gaat verbeteren. Dat vind ik ook helemaal niet erg, want Kiki is een geweldig leuke meid.”

Het gaat hier om de ranglijst over de afgelopen twaalf maanden, de officiële world ranking van de WTA. Bertens staat daarom nu op plek nummer elf, maar is in Peking deze week flink wat extra punten aan het verdienen. Dit ook dankzij een klinkende overwinning op de Belgische Kirsten Flipkens in de tweede ronde: 6-1, 6-1. Haar volgende tegenstandster is de Tsjechische Katerina Siniakova, de nummer 40 van de wereld.

Bertens staat nu virtueel op de tiende plaats van de wereldranglijst genoteerd, maar Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland of de Française Caroline Garcia kunnen haar nog passeren wanneer ze deze week in Peking veel beter dan Bertens presteren.

Een plek in de toptien lijkt een kwestie van een paar dagen en ook met het oog op deelname aan de WTA Finals zijn er voor Bertens gunstige ontwikkelingen. Simona Halep, de nummer één van de wereld, maakte gisteren bekend dat ze kampt met een hernia. Nader onderzoek moet uitwijzen of een operatie nodig is. De kans is dus groot dat Halep de WTA Finals, het lucratieve eindejaartoernooi, aan zich voorbij moet laten gaan. In dat geval mogen de nummers 2 tot en met 9 van dit jaar naar Singapore en wordt de kans groter dat Bertens daar haar debuut zal maken. In de Race to Singapore (de ranglijst over 2018) staat ze momenteel als negende genoteerd.