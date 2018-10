Ajax roept megareeks Bayern een halt toe

Bekijk ook: Ajax vergeet trekker over te halen in München

De Duitse grootmacht had de afgelopen vier seizoen in de groepsfase in eigen huis namelijk alle groepsduels gewonnen. Twaalf keer achter elkaar was het raak. Bild Zeitung spreekt over een historisch gelijkspel in de Allianz Arena.

Dinsdagavond moesten doelman Manuel Neuer en de lat er in de laatste minuut aan te pas komen om een nederlaag te voorkomen: 1-1. „Het was geen makkelijke wedstrijd”, moest Neuer erkennen. „We deden het goed in het eerste kwartier, maar die goal af ons geen enkele zekerheid.”

De wereldkampioen van 2014 zag Ajax sterk terugkomen. Noussair Mazraoui maakte halverwege de eerste helft de openingstreffer van Mats Hummels (vierde minuut) ongedaan. „We lieten ze voetballen. Ze zijn sterk aan de bal, dat wisten we. We hebben nu vier punten, maar we zullen sterker terugkomen”, verklaarde Neuer.

Ook trainer Niko Kovac was onder de indruk van Ajax. „Ajax werd steeds sterker en speelde heel goed. Op een gegeven moment kom het op de basisdingen aan: rennen, sprinten en tackelen. Ajax deed dat goed vandaag. Daarom moesten we genoegen nemen met een punt”, zei Kovac.