Kluivert breekt twee records met treffer

De 19-jarige aanvaller werd dinsdagavond de jongste speler ooit die namens AS Roma een doelpunt maakte in de Champions League. Hij eerde Abelhak Nouri direct na zijn doelpunt.

Ook was er nooit een Nederlandse voetballer die jonger was toen hij in het kampioenenbal een doelpunt maakte voor een buitenlandse club.

Bekijk ook: Kluivert eert Nouri na treffer

Ola John was in 2012 twintig jaar en 185 dagen oud toen hij in 2012 een treffer produceerde voor Benfica. Kluivert was dinsdag 19 jaar en 150 dagen oud op het moment dat hij het net vond.