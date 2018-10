Kraakt PSV de Inter-code?

PSV zal dinsdagavond wel moeten, wil het een rol van betekenis spelen in de Champions League. De Eindhovenaren zijn gewaarschuwd voor de ijzersterke balans van tegenstander Internazionale tegen Nederlandse clubs (zie statistieken hieronder).

Volgens Mark van Bommel, sowieso de man van de details, kan het zich nog goed herinneren. Net begonnen aan zijn spelerspensioen analyseert de huidige trainer van PSV het duel in de voorronde van de Champions League tussen de Eindhovenaren en AC Milan, twee van zijn oud-werkgevers.

PSV speelt fris en fruitig en creëert legio kansen. Het wordt 1-1, maar het publiek staat na een wervelwind aan aanvallen en tierelantijntjes op de banken. Van Bommel niet. Hij stelt dat PSV gezien het spelbeeld niet tevreden mag zijn en noemt het een slecht resultaat tegen de aartsrivaal van Inter.

De voetballer in ruste wordt met zijn impopulaire mening dan nog net niet gelyncht, maar legt de vinger uiteindelijk wel op de zere plek. Acht dagen later verliest PSV met 3-0 in San Siro. Weg Champions League. „En ik zou nu precies hetzelfde hebben gezegd”, stelt Van Bommel, dik vijf jaar na dato.

Laatdunkend mag er al lang niet meer worden gedaan over het Italiaanse voetbal. Internazionale speelt vanavond in het Philips Stadion met klasbakken als Mauro Icardi, Ivan Perisic en Radja Nainggolan tegen PSV. De mengelmoes van nationaliteiten is dankzij twee late treffers voortvarend van start gegaan in het eerste duel met Tottenham Hotspur (2-1).

„Je ziet nu weer dat Italiaanse clubs grote spelers aantrekken. Het voetbal is opener geworden, maar dat is alleen maar in hun voordeel”, aldus Van Bommel, die zelf anderhalf jaar onder contract stond bij Inters grote rivaal AC Milan en van de tegenstander van vanavond met Bayern München de Champions League-finale van 2010 kansloos verloor (0-2).

