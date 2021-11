Portugal heeft na 0-0 bij Ierland genoeg aan punt tegen Servië

Voor Portugal was het puntenverlies niet erg. Het elftal van bondscoach Fernando Santos heeft na zeven duels 17 punten. Servië staat ook op 17 punten maar heeft een minder goed doelsaldo. Portugal en Servië staan zondag in de laatste speelronde tegenover elkaar. De Portugezen hebben een gelijkspel nodig om als eerste te eindigen omdat het doelsaldo bij een gelijk aantal punten de doorslag geeft. Had Portugal van Ierland gewonnen, had het land ook minimaal 1 punt moeten pakken tegen Servië voor groepswinst.

Ierland had niets meer om voor te spelen, maar daar was in Dublin niet zoveel van te merken. Portugal stond bij momenten wat onder druk, maar heel veel gevaar wist de formatie van coach Stephen Kenny niet te creëren. Aanvoerder Cristiano Ronaldo, die de gehele wedstrijd speelde, wist aan de andere kant ook het verschil niet te maken. De aanvaller van Manchester United schoot de bal in de 79e minuut net naast. Kort daarna kreeg verdediger Pepe zijn tweede gele kaart (hand in het gezicht van de tegenstander), waardoor de ervaren verdediger het duel met Servië zondag mist.

Ierland zag in blessuretijd een doelpunt worden afgekeurd wegens een overtreding op doelman Rui Patrício. Ronaldo kreeg daarna ook nog een kans.