Van Gerwen: ’Ik heb geen reden tot klagen’

In drie sets verloor de nummer één van de wereld precies één leg van zijn onmachtige opponent. „Ik heb geen reden tot klagen. Natuurlijk had ik beter willen spelen, maar het was genoeg om te winnen”, zei Van Gerwen in Dublin.

„Een gemiddelde van 92 is ook helemaal niet slecht”, vervolgde de drievoudig winnaar van het toernooi. „Ik heb dit toernooi weleens gewonnen met een lager gemiddelde (in 2012 en 2014, red.). Maar Darren was niet op zijn best, vanavond.”

Van Gerwen vertelde dat hij altijd graag meedoet in het Citywest Hotel. „Dit is een heel spciaal toernooi voor mij. Hier veroverde ik mijn eerste televisietoernooi bij de PDC. Ik hou ervan om hier te spelen.”

Van Gerwen won in 2012 de finale van Mervyn King. In 2014 klopte de 29-jarige Brabander James Wade en twee jaar geleden Gary Anderson. In 2015 moest Van Gerwen het in de finale verrassend afleggen tegen Robert Thornton.

In de volgende ronde neemt de Nederlander het op tegen Dave Chisnall, die een zeer teleurgestelde Raymond van Barneveld uitschakelde: