Zware loting Tallon Griekspoor voor tennistoernooi Rotterdam

De 28-jarige Karatsev is de nummer 15 van de wereld. Hij is als zevende geplaatst in Ahoy. De Rus baarde vorig jaar opzien door op de Australian Open vanuit de kwalificaties de halve finales te halen.

Griekspoor - 62e op de wereldranglijst - speelde twee keer eerder tegen Karatsev, beide keren in het challengercircuit. In 2019 won hij, in 2020 moest hij zijn meerdere erkennen in de Rus.

De als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas neemt het in de openingsronde op tegen de Spanjaard Alejando Davidovich Fokina, titelhouder Andrej Roeblev begint tegen een qualifier. De Rus Roeblev is als tweede geplaatst.

Het hoofdtoernooi begint maandag. Zaterdag en zondag zijn de kwalificaties.