Nominaties voor Brouwer en Van Rijsselberghe

Brouwer, die de prijs al eens won in 1998, is genomineerd in combinatie met de Française Marie Riou. Ze werden als bemanningslid van Team Dongfeng de eerste vrouwen die de Volvo Ocean Race wonnen.

Brouwer kan de opvolgster worden van Marit Bouwmeester, die vorig jaar werd uitgeroepen tot beste zeilster. Van Rijsselberghe kan de eerste Nederlandse mannelijke zeiler worden die de prijs wint. De Texelaar werd voor de tweede keer wereldkampioen in de RS:X-klasse. Op 30 oktober worden de winnaars bekendgemaakt.