Real-coach Lopetegui na blamage: ’De goals komen vanzelf’

Aan creativiteit ligt het niet bij de Madrilenen. De ploeg creëerde in het Champions League-duel met CSKA Moskou 26 doelpoging. Toch werd er met 1-0 verloren van de Russen. Een record: Nog nooit bleef Real zonder doelpunt na zoveel kansen.

Nikola Vlasic wist wel te scoren. Helaas voor Lopetegui droeg hij een shirt van CSKA Ⓒ EPA

Lopetegui reageerde laconiek na de nederlaag in Moskou. „Ik ben ervan overtuigd dat we weer doelpunten gaan maken”, aldus de oefenmeester. „Goals komen vanzelf als je maar kansen creëert en daar ligt het niet aan.”

Het was ook al de derde wedstrijd op rij dat Real Madrid er niet in slaagde te scoren. Ook in de competitie tegen Sevilla en Atlético Madrid bleef de nul op het scorebord staan.