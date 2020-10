Jumbo-Visma verwacht dat Steven Kruijswijk in Giro komt bovendrijven

„Ik vind het heel erg knap dat Steven na de teleurstelling van het missen van de Tour meteen de knop naar de Giro heeft omgezet”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Een val in de Dauphiné veroorzaakte een ontwrichte schouder met een breuk, waardoor Kruijswijk niet in de Tour kon aantreden. „Hij heeft het echter goed opgepakt en is vrijwel meteen naar Tignes vertrokken voor een hoogtestage. Steven staat er nu heel goed voor en ik verwacht dat hij in deze Giro komt bovendrijven”, aldus Zeeman.

„Het zal niet hetzelfde worden als in de Tour”, weet Kruijswijk zelf. „We rijden hier met een ander team en zullen niet zo agressief koersen. Het begin in deze Giro is meteen zwaar, met in de derde etappe aankomst op de Etna. Na deze start op Sicilië, zal ik weten hoe ik er voor sta en of het dan realistisch is om voor de podiumplaatsen te gaan.”

