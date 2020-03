Real-aanvaller Jovic onder vuur na overtreden quarantaineregels

Jovic, die terugkeerde naar zijn vaderland nadat er bij Real Madrid ook besmettingen waren geconstateerd, had twee weken thuis moeten blijven maar is volgens het Servische persbureau Tanjug betrapt op het niet navolgen van de regels.

De voetballer zou zijn huis een keer hebben verlaten en had als reden een bezoek aan de apotheek opgegeven. Maar volgens boulevardkranten zou hij aan het feesten zijn geweest in Belgrado. „Hey jongen, wil je ons allemaal doden?”, kopte de krant Kurir. Zelfs premier Ana Brnabic uitte kritiek. Zonder zijn naam te noemen sprak ze over een voetballer als „slecht voorbeeld.”

Brnabic had landgenoten in het buitenland opgeroepen hun vaderland even te mijden om verspreiding van het virus te voorkomen.