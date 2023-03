’Vloek’ van wereldster Kim Kardashian houdt voetbalwereld bezig

De wereldster was een opvallende aanwezige in Parijs en zag de (uitgefloten) Lionel Messi dus verliezen. Enkele dagen daarvoor was Kardashian ook aanwezig bij de Europa League-clash tussen Arsenal en Sporting CP. De Portugese bezoekers versloegen Arsenal na strafschoppen. Het duel was in 1-1 geëindigd na een eerdere 2-2 in Lissabon. Er werd dus al snel gesproken over een ’Kim Kardashian Vloek’.

Gelukkig waren de kids van de wereldster zondagavond blij met het ’wuifje’ van Messi.

In het verleden was er wel eens sprake van een ’Drake Vloek’. De Canadese rapper had de neiging om steeds op de verkeerde ploegen te wedden en spelers te zien verliezen nadat hij met hen een foto had gemaakt. Die vloek werd echter doorbroken met de voorbije WK-finale, toen Drake veel geld had ingezet op latere wereldkampioen Argentinië.