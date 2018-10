Verenigd Korea bij WK handbal

Daarmee vervullen de beide landen de wens van de internationale handbalbond IHF, die in juni tot een gezamenlijk optreden had opgeroepen. Volgens de IHF zullen in het team tenminste vier Noord-Koreaanse handballers uitkomen. Tussen beide landen is sprake van enige verzoening na jaren van vijandschap.

Om de integratie te vereenvoudigen mag Korea met een selectie van twintig in plaats van zestien spelers aan het toernooi deelnemen. Het initiatief van het IHF wordt ondersteund door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Tijdens de Winterspelen van Pyeongchang traden de Koreanen al aan met een verenigd team bij het ijshockey voor vrouwen. Op het WK handbal speelt Korea de openingswedstrijd tegen gastland Duitsland.