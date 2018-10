Video - ’Maxi-san’ en ’Daniel-san’ hebben lol in Japan

Ricciardo zegt in een filmpje op Twitter dat Verstappen ’niet zo tevreden is’ over zijn eigen shodo. „Max is nog jong, dat soort dingen gebeuren.” Vervolgens lachen beide, al kijkend naar hun shodo.

Daarna vraagt de Australische coureur de Limburger om zichzelf in drie woorden te omschrijven. „Sterk, gezond en vol energie”, zegt Verstappen vervolgens.

Dan is Ricciardo aan de beurt. „Ik? Van middelbare leeftijd, knap en inspirerend.” De Australiër sluit af met het aanbieden van hun shodo’s. „Voor 50.000 zijn ze te koop.”