Neymar teleurgesteld in eigen vijandige fans

In eigen huis stevenden de Parijzenaren af op een bloedeloos gelijkspel tegen laagvlieger Strasbourg, totdat Neymar in de blessuretijd met een omhaal PSG de winst bezorgde. Neymar werd overigens de hele wedstrijd uitgescholden door het Franse publiek, dat de aanvaller liever zien vertrekken.

Een vertrek zag Neymar ook graag zitten. De hele zomer speelde hij in op een transfer naar zijn oude club FC Barcelona. De partijen zaten veelvuldig met elkaar om de tafel, maar zij kwamen er niet uit. „Iedereen weet dat ik weg wilde”, vertelt Neymar na afloop van de wedstrijd tegen Spaanse media. „Daar was ik heel duidelijk over. Ik zal verder niet ingaan op details, want dat kan anderen onnodig schaden. Ik had mij redenen om te vertrekken en ik heb mijn best gedaan om dat te realiseren. Helaas liet de club mij niet gaan.”

Ondanks het winnende doelpunt tegen Strasbourg kijkt Neymar teleurgesteld terug op zijn rentree. „Het is treurig”, zegt hij over de PSG-supporters die hem de hele wedstrijd uitscholden. „Elke thuiswedstrijd zal voor mij nu voelen als een uitwedstrijd. Fans zouden hun spelers moeten aanmoedigen, dat is veel belangrijker dan iemand uitfluiten.” Neymar haalde wel zijn gram op het vijandige publiek. „De fans die mij eerst uitscholden moesten opeens voor mij juichen bij het doelpunt”, aldus Neymar, die zich volledig blijft inzetten voor de Franse kampioen. „Ik heb altijd gezegd dat ik niks tegen de club of de fans heb. Ik ben speler van PSG en ik wil mij op het veld gelukkig voelen. Mijn focus ligt nu bij PSG.”