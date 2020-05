KNVB, clubs en competities werken aan plan voor overheidssteun

Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, riep vrijdag de KNVB en de voetbalclubs op met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Alleen dan is het volgens Dijkhoff mogelijk om in deze coronacrisis financiële steun van de overheid te krijgen. Achter de schermen is de voetbalbond daar dus al mee bezig.

Oplossing

De KNVB vroeg de overheid eind vorige maand per brief al om financiële hulp. „Wij luiden de noodklok over de gevolgen voor onze sector. Wij vragen u om samen met ons te zoeken naar creatieve, reële en beschikbare oplossingen voor het betaalde voetbal”, schreef directeur betaald voetbal Eric Gudde in de brief.

Premier Mark Rutte schaarde zich achter Dijkhoff door te stellen dat er een gedegen plan moet komen in plaats van dat er alleen om financiën wordt gevraagd.

Schade

Volgens de voetbalbond bedraagt het inkomstenverlies door het afbreken van het seizoen vanwege de coronacrisis zo’n 300 miljoen euro en kan de schade zelfs oplopen tot 400 miljoen euro.

Donderdag bereikten de belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal een akkoord over een collectieve salarisvermindering. Naar schatting wordt daarmee op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro uitgespaard, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten.