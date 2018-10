Herbeleef nederlaag PSV tegen Inter

Na FC Barcelona (4-0) was ook Internazionale (1-2) te sterk voor de landskampioen van Nederland. In een voor PSV frustrerend verlopen duel maakten details tegen de Italianen het verschil. Doelman Jeroen Zoet kende een ongelukkige avond en had aan beide tegendoelpunten schuld.

Bekijk de uitgebreide statistieken van het Champions League-treffen tussen PSV en Inter