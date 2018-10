Ronaldo ontkent verkrachting opnieuw in alle toonaarden

Vorige week liet de Portugees via een livevideo op Instagram al weten dat het allemaal ’fake news’ is. Nu doet hij dat dunnetjes over via Twitter.

„Ik ontken met klem de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad, die indruist tegen alles wat ik ben en waarin ik geloof en voor sta. Hoe graag ik ook mijn naam wil zuiveren, ik weiger om mee te doen met dit mediaspektakel, dat gevoed wordt door mensen die zichzelf ten koste van mij willen promoten.”

Hij vervolgt: „Mijn zuivere geweten staat mij daarom toe om in alle rust de resultaten van het onderzoek tegemoet te komen.”

De politie in Las Vegas maakte maandag bekend dat het onderzoek naar een mogelijke verkrachtingszaak in 2009, waarbij Ronaldo betrokken zou zijn geweest, is heropend. Dat is gebeurd op basis van nieuwe informatie van het slachtoffer. Op 13 juni 2009 was al wel een melding binnengekomen over een seksueel misdrijf. Op dat moment kon de vrouw echter geen informatie geven over de plaats waar de verkrachting had plaatsgevonden en evenmin een beschrijving geven van de verdachte.