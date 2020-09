Mick Schumacher vermaakt fans in succesbolide van zijn vader Michael

De negende race van het seizoen is de eerste Grand Prix in 2020 waar publiek bij aanwezig is, zij het beperkt. Per dag waren er op Mugello bijna 3000 fans welkom. Het goedkoopste kaartje op zondag, nog met vijftig procent afgeprijsd, kostte alsnog 375 euro.

Mick Schumacher (21) reed vorig jaar op Hockenheim ook al eens in de F2004, met een ouderwets brullende V10-motor. De coureur gaat tevens aan de leiding in de opleidingsklasse Formule 2. Met nog weekenden in Sotsji en Bahrein te gaan heeft de Duitser acht punten meer dan nummer twee Callum Ilott.

Schumacher junior zal later dit seizoen een of meerdere keren instappen bij, naar verwachting, Alfa Romeo, om een vrije training te rijden. Mogelijk stapt hij volgend jaar namens dat Ferrari-klantenteam ook al in als vaste coureur in de Formule 1.