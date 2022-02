Lewis Hamilton laat weer van zich horen

De 37-jarige Hamilton hulde zich sinds de laatste race in Abu Dhabi op 12 december in stilzwijgen. De coureur van Mercedes verloor daar de titelstrijd van Max Verstappen.

Het is nog steeds onduidelijk of zevenvoudig wereldkampioen Hamilton doorgaat. Hij heeft nog een contract tot en met 2023, maar teambaas Toto Wolff liet de donderdag na de laatste race in Abu Dhabi weten dat hij twijfelde of Hamilton het op kon brengen om zijn carrière voort te zetten. Sindsdien hebben zowel Mercedes als de topcoureur zich niet meer uitgelaten over de veelbesproken laatste race. Het topteam is in afwachting van de resultaten van het onderzoek van autosportfederatie FIA naar de gang van zaken in Abu Dhabi. Maandag 14 februari gaan alle partijen daarover met elkaar in gesprek.

In ieder geval presenteert het Formule 1-team van Mercedes op 18 februari zijn auto voor het nieuwe seizoen: de W13. Mercedes is de laatste acht jaar kampioen geworden bij de constructeurs. De renstal deelde vrijdag in een uitlegvideo over de nieuwe motor ook al beelden van Hamilton tijdens een bezoek aan de fabriek in Engeland.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.