Inter hoopt Icardi te verleiden tot nieuw contract

Het jaar 2010 lijkt voor Internazionale ver weg. Dat jaar stond de opponent van PSV nog in de finale van de Champions League. Met Wesley Sneijder in de basis werd Bayern München 2-0 verslagen. Acht jaar later is de situatie compleet anders. Inter zat in pot vier bij de loting. „We zaten in pot vier omdat er andere teams zijn die het beter gedaan hebben”, zei Inter-trainer Luciano Spalletti. „Het is nu aan ons om het gat te dichten.”

Het terugwinnen van terrein is het hoofdonderwerp in Milaan. Er wordt veel geld geïnvesteerd om de spelersgroep naar een hoger niveau te tillen om zo weer indruk te maken in binnen- en buitenland. De inspanningen werpen voorlopig vruchten af. Het eerste Champions League-duel werd gewonnen (1-2 uit bij Tottenham) en in de Serie A staat Inter op een gedeelde derde plaats. Wel is er al een achterstand van 8 punten op koploper Juventus.

Mauro Icardi viert zijn doelpunt tegen Tottenham Hotspur met Radja Nainggolan Ⓒ AFP

De contractverlenging van sterspeler Icardi moet het volgende wapenfeit zijn van de Inter-directie. Een eerste voorstel is afgewezen door de spits, weet La Gazzetta dello Sport. Het bestuur werkt aan een nieuw voorstel. De Argentijns international wil zijn huidige salaris (3,2 miljoen euro) verhoogd zien naar 8 miljoen euro, terwijl de club echter niet verder kan gaan dan 6 miljoen euro op jaarbasis, uit angst voor Financial Fair Play-regels.

Het is in het belang van Inter om snel tot contractverlenging over te gaan. Icardi’s vrouw, Wanda Icardi, overtuigde de club een vaste afkoopsom in het contract van haar echtgenoot op te nemen. Daarom kan de felbegeerde spits nu voor 105 miljoen euro de deur uit wandelen. Een bedrag dat in de huidige markt niet ondenkbaar is.