Sunweb-renner Walscheid wint Münsterland Giro

De Duitse wielrenner van Team Sunweb was de snelste na 210,8 kilometer tussen Coesfeld en Münster. In de sprint van een grote groep van zo'n dertig renners klopte hij zijn landgenoten John Degenkolb en Nils Politt en boekte zijn tweede zege van dit jaar.

Met nog 14 kilometer te gaan ontsnapte Elmar Reinders van Roompot-Nederlandse Loterij uit de grote groep. De 26-jarige wielrenner kreeg maximaal vijftien seconden voorsprong, maar werd op 4 kilometer van de streep teruggepakt. Edvald Boasson Hagen probeerde het nog met een late uitval, maar ook de Noor kon een massasprint niet voorkomen. Daarin was Walscheid de snelste.

Jeroen Meijers van Roompot was de beste Nederlander op de tiende plaats. Twee Nederlanders wonnen de Münsterland Giro in het verleden. Jos van Emden deed dat zelfs twee keer, in 2007 en 2013. Joost van Leijen won in 2010.