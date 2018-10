Schuurs/Mertens naar kwartfinales in Peking

Het als vierde geplaatste koppel won in de tweede ronde in twee sets van de Letse Anastasija Sevastova en de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova: 7-5 6-2. De partij duurde 1 uur en 14 minuten.

Schuurs en Mertens hoefden in de eerste ronde in de Chinese hoofdstad niet in actie te komen. In de kwartfinales wachten de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke.

Schuurs en Mertens schreven zaterdag nog het dubbeltoernooi in het Chinese Wuhan op hun naam. Die triomf leverde het succesvolle duo een ticket op voor de WTA Finals eind deze maand in Singapore. De beste acht tenniskoppels van het seizoen mogen aan dat lucratieve eindtoernooi deelnemen.