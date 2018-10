FIDE schaakt weer Rus als nieuwe preses

De voormalige vice-premier van Rusland, Arkadi Dvorkovitsj, werd tijdens een congres in Batumi in Georgië benoemd tot preses. Hij versloeg in een nogal heftige verkiezingsstrijd de Griek Georgius Makropoulos. De Britse grootmeester Nigel Short trok zich op het laatste moment terug en sprak daarna zijn steun uit voor Dvorkovitsj. Dat bleek een beslissende zet.

Dvorkovitsj is de opvolger van zijn landgenoot Kirsan Iljoemzjinov, die de FIDE sinds 1995 leidde. De ex-voorzitter werd in juli van dit jaar voor zes maanden geschorst wegens het overtreden van de ethische regels.