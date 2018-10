Cocu: ’Het is een delicate situatie hier’

Hij vervolgt tegenover Fox Sports. „En als dat uitblijft dat succes, dan komt er kritiek. Dat is vrij normaal, zelfs gezond te noemen.”

Maar dat ’Fener’ zó laag zou staan in de Turkse competitie, had hij ook niet verwacht. „Het gaat moeizaam. Het is vechten in plaats van voetballen. Op de plek waar we nu staan moeten we nu iets anders laten zien, meer strijd gaan leveren. Er worden nu andere dingen gevraagd.”

Cocu vertelt verder: „Het is nu een delicate situatie waar we met z’n allen inzitten, maar we doen er alles aan om eruit te komen. Het drieluik met de president van de club en de technisch directeur werkt heel goed. Ik voel de steun hier. De emoties lopen hier altijd net iets hoger op als in andere landen. En de kranten moeten vol, er wordt altijd wel wat geschreven.”