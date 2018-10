Belgische renners hebben opmerkelijke plannen

De Gendt legde 12.583 km in 87 koersdagen af tijdens het voorbije wielerseizoen. Daar komen in oktober nog drie wedstrijden in Italië bij, waaronder de afsluitende Ronde van Lombardije. Nadien zou elke doordeweekse renner met plezier de fiets even laten staan en op reis gaan, maar de Belg denkt eraan om de terugtocht naar België af te werken op zijn stalen ros.

„Wellens is ook van plan om mee te fietsen”, aldus de bergkoning van de voorbije Vuelta tegen Het Nieuwsblad. „We gooien in Italië alle bagage op de fiets en trekken dan van hotelletje naar hotelletje terug naar huis. Gewoon op het gemak, zonder enorme haast.”