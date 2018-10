Vier Nederlandse atleten in de lappenmand

Tijdens het hoogtepunt van de zomer, de Europese kampioenschappen in Berlijn wist geen van vieren een rol van betekenis te spelen. Nageeye stapte na 37 kilometer uit met steken in de zij, Sintnicolaas viel na vier van de tien onderdelen uit met een enkelblessure. Boekelman had voorafgaand aan de EK liesklachten en kwam verrassend niet door de kwalificatie, Pluim kampt al twee jaar met achillespeesklachten en kon ook geen potten breken.

Twee maanden later staan de vier er niet veel beter voor. Nageeye wilde na zijn mislukte EK-marathon en in het voorjaar een door winters weer geteisterde Boston-marathon alsnog een positieve draai geven aan zijn seizoen door op 21 oktober te starten bij de Amsterdam marathon, daar hij vorig jaar het Nederlands record bracht op 2.08.16. Hij meldde zich begin deze week echter af: „Helaas kan ik mijn goede prestatie van vorig jaar vanwege een knieblessure niet herhalen. Het was een hard jaar tot nu toe, maar mijn motto is: ’Keep your head up’.”

Het kan echter nog erger. Boekelman maakte afgelopen weekend tijdens clubkampioenschappen in Vught een uitstapje naar het hoogspringen en scheurde haar achillespees. Ze werd dinsdag geopereerd en hoopt op herstel: „Ik had al een aantal jaar last van mijn achilles dus misschien is het ergens wel goed dat ik nu vanaf 0 weer kan beginnen en niet elke ochtend hoef op te staan met pijn. Tokio wil ik beter zijn dan ooit! Zolang de revalidatie gaat zoals hij moet gaan weet ik zeker dat ik sterker dan ooit terug kan komen!”

Sintnicolaas moet nog onder het mes. Hij kampt sinds de Olympische Spelen van Rio in 2016 al met enkelklachten: „Er zit een botsplinter aan de buitenzijde van mijn enkel. Die zullen ze er 16 oktober uit halen en dan kijken ze meteen er omheen wat ze kunnen opschonen.”

Pluim tenslotte werd lange tijd gehinderd door een uitstekend bot bij haar aanhechting van de achillespees en is net als Boekelman dinsdag geopereerd: „Ik hoop dat we met een structurele oplossing kunnen komen en ik weer kan gaan springen.”