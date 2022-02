Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra laten volle Kuip genieten

Jahanbakhsh kogelde na 50 minuten de bal ongenadig hard in de bovenhoek, waarmee hij direct de wedstrijd in het slot gooide. Zijn juweeltje was de 3-1 en daarmee was ook meteen zijn werk gedaan. Het gaf trainer Arne Slot de kans om hem het laatste half uur te vervangen door de Zweedse nieuwkomer Patrik Walemark. Jahanbakhsh kan zodoende uitgerust en topfit tegen zijn oude club aantreden.

In De Kuip was het nat, guur en stormachtig. Maar die storm kwam dit keer niet van de kant van Feyenoord. Het publiek, dat maandenlang niet massaal mocht opdraven, hoopte dat de ploeg van Slot in een vol stadion meteen het gele Friese gevaar zou overdonderen.

Verrassende voorsprong

Dat gebeurde niet. Sterker, Cambuur nam in de openingsfase Feyenoord alle wind uit de zeilen door via Tom Boere toe te slaan. De kleine spits profiteerde van een zeldzame misser bij de Oostenrijkse centrale verdediger Gernot Trauner, die een inschattingsfout maakte waardoor Boere er vandoor kon gaan en Justin Bijlow het nakijken kon geven.

Voor het Legioen, dat door enorme stortbuien voor de wedstrijd al totaal verzopen was, betekende dat een koude douche. De goal kwam bovendien kort na een grote kans voor Lutsharel Geertruida, die bij een hoekschop de bal op een paar meter van de doellijn voor zijn voeten kreeg en de bal in het dak van het doel kon rammen. Zijn knal ging echter hoog over.

Mortiergranaat

Al die tegenvallers, inclusief het hondenweer, waren gauw vergeten toen Luis Sinisterra halverwege de eerste helft een mortiergranaat van Colombiaanse makelij afvuurde. De bal verdween van grote afstand met dezelfde snelheid in de kruising als waarmee de windstoten de afgelopen dagen records braken aan de Hollandse kusten. Sinisterra blijft in alle opzichten een plezier om naar te kijken. Hij durft acties te maken en zorgt constant voor gevaar.

Bryan Linssen, die werd weggestoken door Alireza Jahanbakhsh, kreeg de kans Feyenoord meteen aan een 2-1 voorsprong te helpen. De spits van de Rotterdammers mocht alleen op doelman Sonny Stevens afgaan maar aarzelde net even te lang toen hij de trekker moest overhalen, waardoor Doke Schmidt voor de Friezen nog redding kon brengen.

Voormalig Feyenoord-spits Harry van der Laan zei voor de wedstrijd dat het wel eens lekker moet zijn voor Linssen dat Dessers een keertje niet op de bank zit. Het zou de druk een beetje bij hem weghalen. De Belgische supersub raakte afgelopen week geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Anderlecht en dus had trainer Arne Slot tegen Cambuur geen breekijzer achter de hand.

Jahanbakhsh neemt hoop op stunt weg

Maar een geheim wapen bleek niet nodig te zijn, want al voor de pauze warmde Orkun Kökcü het publiek nog wat verder op toen hij zijn vijfde goal in vier duels maakte. Een beetje geluk kwam daar wel bij kijken, want zijn schot van afstand verdween via het lichaam van Cambuur-verdediger Calvin McIntosh in het doel.

Voor Feyenoord was het gelet op de strijd in de top achter Ajax noodzaak om tegen Cambuur een zege te boeken, want AZ zit de Rotterdammers op de hielen. Slot wist dat zijn oude club zaterdagavond al had gewonnen. Bij puntenverlies tegen Cambuur zouden de Alkmaarders bloed ruiken voor het aankomende duel.

Maar zover kwam het nooit. De 3-1 van Jahanbakhsh nam alle hoop op een stuntje van de Friezen weg en zorgde bovendien voor een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

