VIDEO - Neymar speelt sterren van de hemel

Met name Neymar had het op zijn heupen. De Braziliaan was zijn directe tegenstander keer op keer de baas en drukte zijn dominantie ook uit in doelpunten.

In zowel de 20e als de 22e minuut vond de ongrijpbare dribbelaar het net: 1-0 en 2-0.

Neymar snelt langs El Fardou Ben van Rode Ster Belgrado. Ⓒ REUTERS

Zijn eerste treffer maakte hij vanuit een vrije trap, nog drie minuten later lag zijn tweede goal erin, na een volley met links na een prima voorzet van Kylian Mbappé.

De derde en vierde treffer van Paris Saint-Germain werden gemaakt door Edinson Cavani en Angel Di Maria.

In de tweede helft ging Neymar door met toveren. Tien minuten voor tijd krulde hij op magistrale wijze een vrije trap in de touwen. Rode Star-doelman Milan Borjan stond erbij en keer ernaar. De rake vrije trap van Neymar betekende 6-1.

Mbappé had in de zeventigste minuut de 5-1 voor zijn rekening genomen. Marko Marin was verantwoordelijk voor de Servische eretreffer. In de 74e minuut schoot hij raak op aangeven van de vlak daarovor ingevallen oud-Ajacied Lorenzo Ebecilio.

PSG ging twee weken terug nog onderuit in het eerste groepsduel met Liverpool. Op Anfield werd het 3-2. Rode Ster speelde met 0-0 gelijk tegen Napoli, dat het later op de avond opneemt tegen Liverpool.

