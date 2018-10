Van Gerwen daagt Taylor uit voor eigen publiek

,,Ik kan niet wachten om in Den Bosch tegen Phil te spelen. Het zal een spectaculaire avond worden”, reageerde Van Gerwen, die vanavond in Dublin in de kwartfinales van de World Grand Prix tegenover Dave Chisnall staat en het prestigieuze toernooi voor de vierde keer hoopt te winnen.

Twintig finales

Met zestien wereldtitels wordt Taylor gezien als de grootste darter aller tijden. Veel kenners betitelen Van Gerwen, mede vanwege zijn fenomenale gemiddelden (wereldrecord 123,40), echter als de beste darter ter wereld. Die discussie is inmiddels enigszins verstomd, aangezien The Power vorig jaar tijdens het WK van zijn geliefde sport afscheid nam.

„Natuurlijk ligt de druk bij mij, maar dan ben ik ook op mijn best”, blikt Van Gerwen, woonachtig in Vlijmen, vooruit op de titanenstrijd. „Phil en ik hebben in het verleden een paar prachtige ontmoetingen gehad en ik weet zeker dat veel van mijn fans de kans niet willen laten lopen om dit duel nu eindelijk eens een keer hier in de buurt te zien.”

Eén van de mooiste affiches stond op 1 januari 2013 op de rol. In zijn allereerste WK-finale moest Van Gerwen het destijds opnemen tegen Taylor. De inmiddels 29-jarige Brabander verloor met 4-7 in sets. Een jaar later werd hij toch voor de eerste keer wereldkampioen. Uiteindelijk stonden de grootheden binnen hun sport in een tijdsbestek van zo’n zeven jaar liefst twintig (!) keer tegenover elkaar in de eindstrijd van een dartstoernooi, met als resultaat een 12-8 positieve balans voor de Brit.

Klassieker

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Op dezelfde avond wordt in Den Bosch dus ook dé dartsklassieker tussen Van Barneveld en Taylor afgewerkt. Ook zij betreden het podium om in een partij over best of 21 legs hun eeuwige prestigestrijd uit te vechten. „Ik kan niet wachten tot het zo ver is en ik hoop dat de fans van Phil en mij ons massaal komen toezingen”, reageert Barney. Overigens spelen Taylor en Van Barneveld op zondag 20 januari en dinsdag 22 januari ook nog in Enschede en Groningen tegen elkaar. In die steden neemt Van Gerwen het telkens op tegen Wright. Overigens speelt Mighty Mike in Den Bosch zowel tegen Taylor als Wright. Daarmee staat ook het gevecht tussen de huidige nummer 1 en 2 van de wereld voor eigen publiek op de rol.

Tijdens de gala-avond van Kings of Darts komen verder Roland Scholten, Martin Adams, Darryl Fitton, Vincent van der Voort en Wessel Nijman nog in actie. Het beloven op zondag 20, dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019 spectaculaire avonden te worden, waar per keer 2500 dartsliefhebbers getuige van zijn.