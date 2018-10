Jaspers overtuigend naar hoofdtoernooi WK

In de Egyptische hoofdstad wordt tot en met zaterdag het 71e wereldkampioenschap gespeeld. Naast Dick Jaspers, die als vijfde is geplaatst, heeft ook Harrie van de Ven deelgenomen aan dit kampioenschap. Hij heeft de poulefase niet overleefd en kan weer naar huis.

Dick Jaspers, die drie wereldtitels op zijn naam heeft staan, maakte vooral in zijn tweede partij tegen de Colombiaan Robinson Morales veel indruk. Voor de benodigde 40 driebanders had hij slechts 11 beurten nodig. Omdat hij zijn openingspartij tegen de Duitser Dustin Jaeschke in 19 beurten wist uit te maken, staat de Brabander op dit moment als nummer één op de tussentijdse ranglijst en treft hij in de volgende ronde een speler die onderop de ranglijst staat.

Voor de titel, die in handen is van de Belg Frédéric Caudron, ziet Jaspers zichzelf niet als topfavoriet. ,,De Belgen Caudron, Merckx en de Italiaan Marco Zanetti zijn voor mij de favorieten voor de titel. Natuurlijk hoop ik op mijn vierde titel, maar de concurrentie is zwaar en de topspelers ontlopen elkaar niet zo veel