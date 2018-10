Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum in Napels

In de spectaculaire openingswedstrijd vorige maand thuis tegen Paris Saint-Germain (3-2) had het Nederlandse duo eveneens een basisplaats.

Coach Jürgen Klopp heeft één wijziging aangebracht in zijn elftal dat zaterdag startte in de uitwedstrijd tegen Chelsea (1-1). Naby Keita vervangt Jordan Henderson, die in Napels als reserve fungeert.

Club Brugge

Club Brugge treedt in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid met drie Nederlanders aan: Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Groeneveld.

Barcelona

Coach Ernesto Valverde van Barcelona heeft zijn elftal voor de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur op drie plekken veranderd. Arturo Vidal, Sergi Roberto en Ousmane Dembélé ontbreken in het Spaanse team. Lionel Messi, Sergio Busquets en Arthur nemen hun plaatsen in. Zij ontbraken zaterdag in het basisteam dat tegen Athletic Bilbao met 1-1 genoegen moest nemen.

Barcelona kwam na de royale thuiszege in de Champions League op PSV (4-0) in de Spaanse competitie niet meer tot winst. De laatste drie duels leverden slechts twee punten op.

Donk

Galatasaray speelt in Portugal tegen FC Porto met Ryan Donk en de geboren Rotterdammer Garry Rodrigues in het basisteam. Bij FC Porto ontbreekt oud-Ajacied Riechedly Bazoer.