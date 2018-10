Van Bommel: ’Klopt dat PSV voetbalt zoals ik speelde’

Trainer Luciano Spalletti van Inter had eerder gezegd niet verbaasd te zijn dat PSV het onder leiding van Van Bommel goed doet. „Hij is een geboren trainer. Dat zag je in zijn karakter als voetballer.”

PSV hoopt aan het eind van de avond in groep B van de Champions League van de nul punten af te zijn. In het eerste duel gingen de Eindhovenaren bij FC Barcelona met 4-0 onderuit. De Italianen versloegen in hun openingsduel Tottenham Hotspur met 2-1.