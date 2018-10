Arsenal-speler blijft voor eigen veiligheid thuis

Tussen Azerbeidzjan en Armenië bestaan politieke spanningen. Volgens de UEFA is het besluit om Mkhitaryan niet mee te nemen een gezamenlijk besluit van Arsenal en de speler zelf geweest.

„Hij kan hier niet heen reizen”, zei Arsenal-coach Unai Emery in Azerbeidzjan. De coach mist tegen Qarabag ook Pierre-Emerick Aubameyang en Aaron Ramsey. De spits is ziek en Ramsey heeft gevraagd of hij thuis kon blijven omdat zijn vrouw op het punt staat te bevallen.

Emery wilde niet ingaan op de vraag of de Mkhitaryan wel meereist naar Bakoe, als de club uit Londen zich plaatst voor de finale van de Europa League. „Het is nog een lange weg voor ons om de finale te bereiken”, zei de Spanjaard.