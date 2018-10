McGregor: ’Dat vind ik echt respectloos’

De voormalig kampioen in het veder- en lichtgewicht neemt het aanstaande zaterdag in Las Vegas tijdens UFC229 op tegen Khabib Nurmagomedov. De Rus kroonde zich eerder dit jaar tot nieuwe koning van het lichtgewicht door Al Iaquinta te verslaan. De twee vochten om de vacante titel, nadat die door de UFC van McGregor was afgenomen. The Notorious was te lang niet actief geweest.

McGregor, die beschikt over een verwoestende linker, voorspelt tegen Nurmagomedov een knock-out in de eerste ronde. „Ik weet honderd procent zeker dat mijn bokskwaliteiten de partij gaan beslissen.”

Toch hoopt McGregor stiekem dat het gevecht met zijn Russische rivaal net even langer duurt dan zijn clash met de Braziliaan José Aldo, die hij in december 2015 al na dertien seconden sterretjes liet zien.

„Veel mensen zeggen dat ik alleen een sterke linker heb, maar dat vind ik echt respectloos, want ik heb veel meer wapens. Ik hoop dat ik de kans krijg om die te laten zien, want blijkbaar is men dat vergeten.”