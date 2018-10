Ongelukkig PSV nog met lege handen

Met een heerlijk schot van Pablo Rosario van een meter of 30 opende PSV in de 27e minuut nog wel de score. Een minuut of zeven daarvoor had de middenvelder ook al voor onrust gezorgd in het Italiaanse doelgebied. Zijn schot werd van richting veranderd en belandde voor de voeten van Gaston Peirero, maar die vond Inter-doelman Handanovic op zijn weg.

Bekijk de uitgebreide statistieken van het Champions League-treffen tussen PSV en Inter.

Pablo Rosario viert de 1-0. Ⓒ REUTERS

PSV kwam een paar keer goed weg. Vooral spits Mauro Icardi kreeg prima kansen en op slag van rust was het dan toch raak voor de Italianen, daarbij een handje geholpen door Jeroen Zoet. De doelman van PSV, die eerder een paar keer sterk redde, verwerkte een afstandsschot van Kwadwo Asamoah niet goed. Uiteindelijk kon Radja Nainggolan de 1-1 binnenschieten.

Radja Nainggolan loopt juichend weg na de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ REUTERS

Handsbal keeper

Daarvoor was Handanovic nog ontsnapt aan een rode kaart. De doelman ging buiten het strafschopgebied bewust met zijn hand naar de bal, maar zag slechts geel, terwijl rood op zijn plaats was.

Na rust kwam PSV prima uit de startblokken. Een schot van Pereiro vanaf de rand van het strafschopgebied belandde op de buitenkant van de paal. Toch was het na een kwartier Inter dat op 2-1 kwam. Icardi trof doel en opnieuw zag Zoet, die onhandig uit zijn doel stormde, er niet goed uit.

Met nog twintig minuten op de klok hield Zoet zijn ploeg nog wel op de been door prima te redden op een kopbal van Icardi. Invaller Donyell Malen was tien minuten voor tijd nog dicht bij de gelijkmaker, maar Handanovic keerde zijn fraaie omhaal met een katachtige reflex. Ook in het slotoffensief wist PSV niet te scoren ondanks een goede kans voor Hirving Lozano.

