Danjuma toont Koeman kwaliteiten

De Nederlandse aanvaller van Club Brugge, door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje, maakte in het Estadio Wanda Metropolitano een prachtgoal.

Groeneveld bracht in de 39e minuut met een heerlijk schot van afstand de 1-1 op het scorebord. Dankzij zijn treffer gaat Groeneveld de boeken in als de honderste Nederlandse doelpuntenmaker in de Champions League.

Met zijn treffer maakte de voormalig buitenspeler van NEC de treffer van wereldkampioee Antoine Griezmann ongedaan. De Fransman sloeg toe met een sluwe schuiver door de benen van Brugge-verdediger Stefano Denswil, waardoor doelman Karlo Letica kansloos was.

Mede dankzij Griezmann pakte Atletico uiteindelijk alsnog de volle buit. Na een sterke actie van Diego Costa zorgde hij - met opnieuw een schuiver met links - voor de 2-1. Koke tilde de score vlak voor tijd nog naar 3-1.

Bekijk ook: Drie nieuwkomers in voorlopige selectie Oranje

Groep A

Het andere duel in groep A werd gewonnen door Borussia Dortmund. De Duitsers versloegen AS Monaco dankzij doelpunten van Jacob Bruun Larsen, Paco Alcácer en Marco Reus met 3-0.

Atletico en Dortmund gaat met zes punten uit twee duels aan de leiding in de poule. Club Brugge en Monaco zijn beide nog puntloos.