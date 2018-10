Barça blijft foutloos op Wembley

De Catalanen maakten in de eerste wedstrijd korte metten met PSV (4-0) en vonden ook in Londen weer viermaal het net.

Barça kon een Europees succesje goed gebruiken. De laatste drie competitieduels leverden slechts twee punten op.

De eerste treffer viel woensdag al na 92 seconden. Philippe Coutinho kon voor open doel simpel raak schieten, nadat Jordi Alba Spurs-doelman Hugo Lloris op het verkeerde been had gezet. Ivan Rakitic tilde de score nog voor de rust naar 0-2. De Kroatische vond het net na een volley.

Harry Kane bracht vlak na de onderbreking met zijn tiende goal in twaalfde Champions League-duels de spanning weer terug in de wedstrijd, maar Lionel Messi - altijd sterk tegen Engelse clubs - breidde de marche binnen no-time weer uit naar twee goals verschil.

Dankzij een treffer van Erik Lamela in de 66e minuut werd het publiek getrakteerd op een interessante slotfase, maar Messi maakte vlak voor tijd aan alle spanning een einde: 2-4.

Barça bleef zodoende foutloos op Wembley, waar in 1992 onder leiding van Johan Cruijff de eerste van inmiddels vijf Champions League-bekers werd veroverd. Door een treffer van Ronald Koeman werd met 1-0 gewonnen van Sampdoria.

In 1999 trakteerden de Catalanen in het roemruchte stadion Arsenal op nederlaag. Met Louis van Gaal als trainer werd - ondanks goals van Dennis Bergkamp en Marc Overmars - met 2-4 gewonnen. Phillip Cocu was een van de doelpuntenmakers namens Barcelona.

In 2011 werd Manchester United in de finale van het miljoenenbal aan de kant geschoven. Ook toen scoorde Messi.