Porto en Schalke doen goede zaken

De Portugezen wonnen het duel met 1-0. Porto komt door de zege net als Schalke 04 na twee duels op vier punten. De Duitsers wonnen eerder op de avond met 1-0 bij Lokomotiv Moskou.

De Turken begonnen met Ryan Donk en de in Rotterdam geboren Garry Rodrigues in de basis. Bij een corner in de 49e minuut zagen ze aanvaller Moussa Maréga totaal over het hoofd. De Malinees kopte hard binnen.

Galatasaray was de groepsfase goed begonnen met de 3-0-thuiszege op Lokomotiv Moskou. FC Porto speelde 1-1 bij Schalke 04.