Van Dijk en Wijnaldum met kater naar huis

De Italiaanse ploeg versloeg voor eigen publiek de finalist van vorig seizoen met 1-0. Het doelpunt viel in de slotminuut van de reguliere speeltijd en kwam op naam van Lorenzo Insigne. Beide ploegen konden weinig grote kansen afdwingen. Bij de bezoekers speelden de Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd.

Coach Jürgen Klopp van Liverpool moest na nog geen twintig minuten zijn eerste wissel toepassen. Naby Keita, die ten koste van aanvoerder Jordan Henderson in Napels een basisplaats had, raakte geblesseerd en moest per brancard van het veld. Henderson was zijn vervanger.

Ook na de rust waren Napoli en Liverpool tamelijk machteloos. Met 0-0 leek het teleurstellende duel terecht geen winnaar te krijgen, totdat Insigne alsnog toesloeg.

In de andere groepswedstrijd haalde Paris Saint-Germain flink uit tegen Rode Ster Belgrado: 6-1. Neymar scoorde drie keer.

In poule C leidt Napoli met vier punten, gevolgd door Paris SG (drie punten), Liverpool (drie) en Rode Ster (een).