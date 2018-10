De Vrij: ’Verdiende zege tegen lastige tegenstander’

„Ik denk dat de zege verdiend was. PSV is toch wel een heel lastige tegenstander met een sterk team. We wisten dat het een intense wedstrijd konden verwachten”, aldus De Vrij tegenover Veronica. „PSV heeft zijn kansen gehad, het is een uitstekend team, maar de meeste kansen waren voor ons.”

„We hebben een heel belangrijke stap gezet in deze poule”, concludeerde De Vrij. „Het was ook leuk om even terug te zijn in Nederland en extra leuk om te winnen.”

”We zijn met Inter al een tijdje op de goede weg. Het is mooi dat we dat in de Champions League een goed gevolg hebben kunnen geven.”

